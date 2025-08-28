Εμπρηστής ή εθελοντής: Διατάχθηκε νέα έρευνα λόγω… αμφιβολιών για τη φωτιά στην Πάτρα

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Σε νέα τροχιά μπαίνει η έρευνα για τον 25χρονο που συνελήφθη και προφυλακίστηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει ήδη γεννήσει πολλά ερωτήματα σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στη φυλακή ο νεαρός που κατηγορείται ως εμπρηστής. Και αυτό διότι η Αστυνομία κάνει λόγο για εμπρησμό, ενώ η Πυροσβεστική για πυρκαγιά που προκλήθηκε από κηλίδωση (δηλαδή από μεταφερόμενες καύτρες που προέρχονταν από διπλανή φωτιά που ήταν σε εξέλιξη).

Τα πολλά ερωτήματα έκαναν τον αρμόδιο Ανακριτή να διατάξει τη συνέχιση της έρευνας, καθώς αιωρούνται αμφιβολίες για το τι τελικά συνέβη. Όπως εξηγούν στο iΕidiseis καλά πληροφορημένες πηγές, διατάχθηκε νέα αυτοψία στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς στην περιοχή του Γηροκομείου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ που έδειχνε κηλίδωση και όχι εμπρησμό, δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει την προφυλάκιση ο 25χρονος.

Πλέον, η ΔΑΕΕ θα διενεργήσει νέα αυτοψία στην οποία θα προσκομιστούν αναλυτικότερα στοιχεία στον Ανακριτή σε σχέση με τον αέρα που έπνεε στην περιοχή, την κατεύθυνσή του αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς καυτρών από την πυρκαγιά που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε σε μία απόσταση περίπου 150 μέτρων από το κυρίως πύρινο μέτωπο που μαινόταν εκείνη την ώρα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόσταση αυτή μπορεί να «διανυθεί» από καύτρα.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία που είχε κάνει τη σύλληψη, ανέφερε ότι ο 25χρονος εντοπίστηκε σε αγροτεμάχιο από το οποίο αμέσως μόλις αποχώρησε, ξέσπασε πυρκαγιά. Το μόνο στέλεχος της Πυροσβεστικής που δεν απέκλεισε τον εμπρησμό, είναι ένας ανακριτικός υπάλληλος που φέρεται να κατέθεσε ότι θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί στο σημείο εμπρηστικός μηχανισμός, χωρίς να εντοπιστεί από τις Αρχές, λόγω της καταστροφής του από τις φλόγες.

Ο ίδιος ο 25χρονος από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι είναι εθελοντής και όχι εμπρηστής. Όταν στο δικαστήριο που έγινε για την υπόθεση, προσήλθε 21χρονος φίλος του ως μάρτυρας υπεράσπισης, τα πράγματα πήραν μία απρόσμενη τροπή. Και αυτό διότι ο 21χρονος συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού. Φωτογραφίες τον απεικόνιζαν μαζί με τον 25χρονο στην περιοχή εκδήλωσης της φωτιάς.

315 συλλήψεις εμπρηστών

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία της Πυροσβεστικής για τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί φέτος για εμπρησμό. Μέχρι τα μέσα του Αυγούστου είχαν γίνει 315 συλλήψεις εμπρηστών. Από αυτούς, το 12,7% κατηγορούνται για εμπρησμό σε δάση από πρόθεση και το υπόλοιπο 87,3% για εμπρησμό από αμέλεια.

Εκτός από τους εμπρηστές, σοβαρό θέμα έχει ανακύψει και φέτος με τις φωτιές που προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ένα στοιχείο που προκαλεί «πονοκέφαλο» στην Πυροσβεστική, αφορά στην ασυνείδητη συμπεριφορά δεκάδων πολιτών, οι οποίοι επιμένουν να μην συμμορφώνονται στα μέτρα που ισχύουν κατά την αντιπυρική περίοδο.

Μόλις μέσα σε ένα 24ωρο (προχθές και χθες) υπήρξαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά. Στην Καβάλα συνελήφθη και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε άντρα που έκανε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, στη Δράμα συνέβη το ίδιο με έναν αλλοδαπό, στη Ρόδο κάτοικος του νησιού έβαλε φωτιά σε οικόπεδο για να κάψει χόρτα και στην Αχαΐα κάτοικος έκαψε υπολείμματα φυτικής μάζας μέσα σε υπαίθριο χώρο.