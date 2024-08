Το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς συγκέντρωσε 630.000 δολάρια σε δημοπρασία

Το καφέ τσόχινο καπέλο που φορούσε ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) στο δεύτερο μέρος της σειράς ταινιών «Indiana Jones» πωλήθηκε σε δημοπρασία στο αστρονομικό ποσό των 630.000 δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Propstore.

Ο εμβληματικός αρχαιολόγος εμφανίστηκε με το καπέλο-φεντόρα στην ταινία του 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom» ενώ έχει επίσης φορεθεί από τον κασκαντέρ του, Ντιν Φεραντίνι (Dean Ferrandini) ο οποίος το είχε στην κατοχή του. Σύμφωνα με τον οίκο, η αρχική εκτίμηση ήταν από 250.000 έως 500.000 δολάρια.

Κατασκευασμένο από την εταιρεία Herbert Johnson Hat Company του Λονδίνου, το φεντόρα εσωτερικά φέρει τα χρυσά αρχικά «IJ». Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, η διατήρηση του σχήματος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν μια «συνεχής πρόκληση». Η σκηνοθεσία της ταινίας ήταν του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) ενώ στο πλευρό του Φορντ ήταν η Κέιτ Καπσόου (Kate Capshaw) και ο Τζόναθαν Κι Κουάν (Jonathan Ke Quan).

Μεταξύ των αντικειμένων που επίσης πωλήθηκαν στη δημοπρασία, ήταν το λευκό κράνος που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Star Wars, «Return of the Jedi» του 1983 το οποίο συγκέντρωσε 315.000 δολάρια ενώ ένα κοστούμι που φορούσαν οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Scream» του 1996, διατέθηκε για 270.900 δολάρια, όπως αναφέρει το ΑP.