Το "ελληνικό FBI" στην Κεφαλονιά

Το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου, το Αργοστόλι βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης επιχείρησης «σκούπας» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκαλείται συχνά και «Ελληνικό FBI».

Οι δυνάμεις της υπηρεσίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καταστήματα εστίασης και νυχτερινά μαγαζιά της πόλης, μετά από καταγγελίες για τη δράση κυκλωμάτων “προστασίας” από συγκεκριμένες παραβατικές ομάδες.

Η παρουσία των ένοπλων αστυνομικών στο κέντρο του Αργοστολίου προκάλεσε αίσθηση τόσο στους θαμώνες όσο και στους επαγγελματίες, καθώς οι έλεγχοι έγιναν με έντονη διακριτικότητα αλλά και αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν και προσαγωγές, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την υπόθεση.

