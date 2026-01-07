Ελληνικής καταγωγής ο επικεφαλής των κομάντος που συνέλαβαν τον Μαδούρο -Ποιος είναι ο Κρις Κουντουριώτης

Η εντυπωσιακή επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας είχε και ελληνική υπογραφή. Ο ελληνικής καταγωγής συνταγματάρχης Κρις Κουντουριώτης (Chris Countouriotis) ήταν επικεφαλής της ελίτ ομάδας Delta Force των ειδικών αποστολών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του στο Καράκας, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σερ Χαρπ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το σύντομο βιογραφικό του, το οποίο συμπεριέλαβε ο Χαρπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κουντουριώτης από το Σαν Φρανσίσκο είναι αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού εδώ και μια 20ετία.

Κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία, μεταξύ άλλων, από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έχει υπηρετήσει σε Αφρική, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή. Είναι παντρεμένος με τη Μισέλ, η οποία υπηρέτησε επίσης στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επί δύο δεκαετίες, και πατέρας πέντε κοριτσιών.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Κουντουριώτη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς εγείρονται θέματα ασφαλείας για τον Ελληνοαμερικανό συνταγματάρχη και την οικογένειά του, ενώ ο Χαρπ δέχθηκε καταιγισμό φραστικών πυρών και απειλών από διαδικτυακούς χρήστες για την ανάρτηση.

Μαρία Σπηλιοπούλου

Πηγή: eleftherostypos.gr

(φωτο αρχείου)