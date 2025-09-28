Κύριε Πρωθυπουργέ στα σώματα ασφαλείας πρέπει να γίνονται προσλήψεις με το πιο αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα που θεσπίστηκε από το 1995, τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Κι αυτό γιατί δεν είναι αξιοκρατικό για όλους εμάς που κάποτε μοχθήσαμε και ακόμα μοχθούνε τα νέα παιδιά μέσω πανελληνίων και να βλέπουμε τους κόπους μας οχι απλά να μην επιβραβεύονται αλλά πάντα σε αυτό το πολύπαθο σωμα, που είναι ο σάκος του μποξ για την κοινωνική εκτόνωση, να δημιουργούνται πάντα νέα δεδομένα χωρίς σταθερό πεδίο προσλήψεων.

Δυστυχώς, έχετε δημιουργήσει μια ελληνική αστυνομία τεσσάρων ταχυτήτων που κινδυνεύει να χάσει το πιο σημαντικό, την ομοιογένεια της και κατά συνέπεια την πειθαρχία της και την αποστολή της.

Αστυνομικοί ανακριτικοι υπάλληλοι από σχολή αστυφυλάκων υπερδιετούς κύκλου σπουδών μέσω πανελληνίων χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη και σταδιοδρομία στο σώμα.

Αξιωματικοί 4ετους φοίτησης από σχολή Αξιωματικών μέσω πανελληνίων.

Εκτός πανελληνίων:

Οι εναπομείναντες από σχολή αστυφυλάκων 3μηνης εκπαίδευσης προ του 1995.

Με διαγωνισμούς εκτός πανελληνίων:

Συνοριακοί φύλακες που μετά από 7ετια μετακινούνται στο κυρίως σώμα της ΕΛΑΣ, χωρίς κίνητρο εξέλιξης και προαγωγικό με ίδρυση ιδιαίτερης βαθμίδας στο αντικείμενο της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

Ειδικοί φρουροί ομοιως χωρίς σαφές πλαίσιο καθηκόντων που θα τους αρμοζε καταρχήν η φρούρηση επισήμων προσώπων και ευπαθών στόχων, απορροφώνται με τη μονιμότητα στο κυρίως σώμα.

Το αποτυχημένο πείραμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας που ενσωματώθηκε ομοίως.

Σε όλο αυτό το εγχείρημα έχει διαλυθεί ο κώδικας μεταθέσεων:

Δηλαδή οι νεοπροσληφθέντες ΣΦ, ΕΦ τοποθετούνται στον νομό συνήθως της εντοπιότητας με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και η επετηρίδα να διαλύεται και να είναι σχεδόν μηδενική κάθε έτος.

Λύση η τριπλή επετηρίδα με προερχόμενους από κάθε κατηγορία.

Ένα πρότζεκτ με δικαστική αστυνομία που κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς εξυπηρετούν.

Στο διά ταύτα, με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπο και το θεσμό που εκπροσωπείτε:

Όποιος το αξίζει ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας, ας δοκιμάσει με πανελλήνιες, να πετύχει στη βαθμολογία και μετά στη δοκιμασία.

Η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται μια συνολική επανίδρυση όχι με τη χρήση αδόκιμων όρων και αλλαγή τίτλων και ξενικών ονομάτων, αλλά με ενιαίο σύστημα εισαγωγής μέσω πανελληνίων που θα προκρίνεται η αρχή της ισότητας, δηλαδή ότι σε ένα αγώνισμα/ δοκιμασία ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο εκκίνησης και έχουμε το ίδιο σημείο τερματισμού για να διατηρήσουμε έτσι θωρακισμένη την πληγωμένη αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του κράτους προς τον πολίτη.

28/09/2025

Με τιμή

Μιχάλης Αβέλλας