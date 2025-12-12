Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αστυνομικοί την εντόπισαν να οδηγεί μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι η Ελεονώρα Ζουγανέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να σταματούν την τραγουδίστρια για έλεγχο.

Είχε πιει παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο -Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου προέκυψε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε καταναλώσει αλκοόλ, ξεπερνώντας το όριο που υπάρχει για τους οδηγούς δικύκλων.

Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα δύο μηνών, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 350 ευρώ.

