Ελένη – Ιακωβίνα Χαχάμη: Η Συριανή ανθυπαστυνόμος που έγινε η φωνή των παιδιών στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη σύγχρονη εποχή, όπου οι γυναίκες διεκδικούν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο σε επαγγέλματα που για δεκαετίες ήταν ανδροκρατούμενα, η περίπτωση της Ανθυπαστυνόμου Ελένης – Ιακωβίνας Χαχάμη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Με καταγωγή από τη Σύρο, κατάφερε με σκληρή δουλειά, ακαδημαϊκή κατάρτιση και προσωπική αφοσίωση να διαγράψει μια πορεία γεμάτη προκλήσεις αλλά και σπουδαίες διακρίσεις στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ελένη – Ιακωβίνα Χαχάμη είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Επιστήμη. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ActionAid, με αντικείμενο τις έμφυλες διακρίσεις.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια για:

τη βία κατά των γυναικών,

την κακοποίηση ανηλίκων,

την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν εθισμούς σε εξαρτησιογόνες ουσίες.

Η γλωσσομάθειά της είναι εντυπωσιακή, καθώς μιλά πέντε ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Τουρκικά), στοιχείο που ενισχύει το έργο της σε υποθέσεις με διεθνείς διαστάσεις.

Το 2013 εισήχθη στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής και, από τότε, ακολουθεί μια διαδρομή γεμάτη ευθύνες και προκλήσεις. Τα τελευταία έξι χρόνια υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου έχει διαχειριστεί σοβαρά και ιδιαίτερα περιστατικά που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, έδωσε λύσεις σε κρίσιμες υποθέσεις, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία της αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικότητας.

Αντιπρόεδρος Παιδικής Προστασίας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Από τις 23 Ιουλίου 2025, η Ελένη – Ιακωβίνα Χαχάμη ανέλαβε τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου Παιδικής Προστασίας στην Επιτροπή Δικαιωμάτων, Ισότητας και Προστασίας Ανηλίκων της Π.Ο.ΑΣ.Υ..

Στον νέο της ρόλο:

Εποπτεύει δράσεις για την προστασία των ανηλίκων.

Σχεδιάζει εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα.

Καταγράφει τις ανάγκες των συναδέλφων που χειρίζονται υποθέσεις με ανήλικους.

Εκπροσωπεί την Επιτροπή σε συνέδρια και θεματικές συναντήσεις.

Σήμερα, είναι πλέον γεγονός ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό στην εργασιακή δύναμη διεθνώς. Στην Αστυνομία, ένα επάγγελμα που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδροκρατούμενο, οι γυναίκες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καταρρίπτοντας στερεότυπα και προσφέροντας πολύτιμη οπτική και ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα.

Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ισότητας των δύο φύλων συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την αλλαγή, ωστόσο το πραγματικό αποτύπωμα το αφήνουν γυναίκες όπως η Ελένη – Ιακωβίνα Χαχάμη, που με το έργο τους αποδεικνύουν ότι η Αστυνομία δεν είναι μόνο επιβολή του νόμου, αλλά και στήριξη του πολίτη.

Η πορεία της Συριανής Ανθυπαστυνόμου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές γυναικών που θέλουν να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, χωρίς φόβο απέναντι στις δυσκολίες ενός απαιτητικού επαγγέλματος. Με ακαδημαϊκή κατάρτιση, κοινωνική ευαισθησία και επαγγελματισμό, δείχνει καθημερινά ότι η παρουσία των γυναικών στην Ελληνική Αστυνομία δεν είναι απλώς αναγκαία – είναι πολύτιμη.

Ένα βήμα πιο κοντά στον πολίτη – Η εμπειρία της από το Περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. στη ΔΕΘ

Άρθρο της Ανθυπαστυνόμου Ελένης – Ιακωβίνας Χαχάμη, Αντιπροέδρου Παιδικής Προστασίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί για εμάς μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούμε πιο κοντά στους πολίτες, να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους και να αναδείξουμε τον πολυσχιδή κοινωνικό μας ρόλο.

Ως Αντιπρόεδρος Παιδικής Προστασίας της Επιτροπής Δικαιωμάτων, Ισότητας και Παιδικής Προστασίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., είχα την τιμή να επισκεφθώ το Πληροφοριακό Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ., συνοδευόμενη από τη Μαρία Τσιλιγιάννη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΥΑ. Εκεί, μαζί με συναδέλφους μου που υπηρετούν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της κοινωνίας μας: την προστασία των θυμάτων βίας και ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Οι δράσεις που παρουσιάζονται στο περίπτερο είναι πραγματικά πρωτοποριακές. Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, παιχνίδια και προσομοιώσεις, οι επισκέπτες ενημερώνονται με τρόπο βιωματικό για θέματα που μας αφορούν όλους: από την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και την αναγνώριση της κακοποίησης, μέχρι την ασφάλεια των παιδιών και τη σωστή χρήση του διαδικτύου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στη δράση του «τοίχου αλληλεγγύης». Εκεί, πολίτες όλων των ηλικιών άφησαν γραπτά μηνύματα ελπίδας, στήριξης και αγάπης για όσους βιώνουν βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική πρωτοβουλία, που δείχνει ότι η κοινωνία μας δεν μένει αμέτοχη.

Ως γυναίκα, αστυνομικός, αισθάνομαι ότι έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε πολίτη που μας χρειάζεται. Η ασφάλεια και η προστασία δεν είναι απλώς θεσμική μας υποχρέωση, αλλά κοινή μας υπόθεση.

Φεύγοντας από το περίπτερο, κράτησα μέσα μου τη ζεστασιά των ανθρώπων που συμμετείχαν, την αποφασιστικότητα των συναδέλφων που εργάζονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αλλά και την πεποίθηση ότι με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη για τα παιδιά μας.

