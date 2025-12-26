PoliceNET of Greece logo
Ελεγχόμενη έκρηξη ύποπτου αντικειμένου [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
21:35 | 26/12/2025

Σε ελεγχόμενη έκρηξη του υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε νωρίτερα στη Κυψέλη προχώρησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ένας περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

