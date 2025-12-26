"Φουριόζος" πήγε σε Αστυνομική Υπηρεσία και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Τι προηγήθηκε

Για συλλήψεις δυο ατόμων που κατηγορούνται «για διατάραξη και εξύβριση, σωματική βλάβη, απειλή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων», κάνει λόγο το αστυνομικό δελτίο. Πρόκειται για δυο άτομα Ρομά, πατέρας και γιος. Ο 56χρονος πατέρας συνελήφθη για ηχορύπανση σε χωριό της περιοχής του Αγρινίου. Ο 24χρονος γιος φέρεται φουριόζος να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και να έκανε φασαρία επιτιθέμενος μάλιστα στους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη, προχθές το βράδυ, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας 56χρονος άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε μεγάλη ένταση στην οικία του, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 24χρονος γιος του διότι μετέβη έξω το αστυνομικό τμήμα όπου εξύβρισε, απείλησε και αποπειράθηκε να χτυπήσει αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Αντιστάθηκε μάλιστα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

