Έλεγχοι της Δ.Α.Ο.Ε. σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, έλεγχοι σε -4- καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, για τη διαπίστωση παραβάσεων σχετικών με λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών, διακίνηση παρανόμων αντικειμένων και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, διαπιστώθηκε:

σε καφέ – μπαρ, να απασχολούνται -5- εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε καφέ – αναψυκτήριο, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν καταχωρημένοι στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,

σε καφέ – μπαρ, να απασχολούνται -11- εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι -9- από αυτούς δεν ήταν καταχωρημένοι στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.