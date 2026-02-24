ΕΛ.ΑΣ.: Συμβουλές για πρόληψη από απάτες

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται απόπειρες τηλεφωνικών απατών, κατά τις οποίες οι δράστες προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνται δήθεν σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη (βραχυκύκλωμα, κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας).

Μεθοδολογία δράσης

Οι επιτήδειοι:

Επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και αναφέρουν ότι υπάρχει επικίνδυνη βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα της οικίας .

Ισχυρίζονται ότι επίκειται έλεγχος ή αποκατάσταση της βλάβης και ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Πείθουν τους παθόντες να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εκτός της οικίας, δήθεν για να μην υποστούν φθορά ή καταστροφή από το βραχυκύκλωμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργοί παραλαμβάνουν τα αντικείμενα από προκαθορισμένο σημείο έξω από την κατοικία.

Τονίζεται ότι:

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να απομακρύνουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Καμία τεχνική εργασία δεν προϋποθέτει την τοποθέτηση πολύτιμων αντικειμένων εκτός της οικίας.

Οι επίσημοι τεχνικοί φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και δεν ζητούν χρηματικά ποσά επιτόπου.

Οδηγίες προς τους πολίτες: