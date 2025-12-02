Το έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: 1) Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ

2) Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Έκθεση σε κίνδυνο αστυνομικού προσωπικού»

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ομοσπονδία μας έλαβε γνώση καταγγελιών που αφορούν απαράδεκτες έως και επικίνδυνες διαταγές για τη στελέχωση Διμοιριών Υποστήριξης με μειωμένο αριθμό σύνθεσης, κατά παράβαση των κανονισμών που διέπουν την ορθή διοίκηση και την ασφαλή λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Δυστυχώς, το φαινόμενο έχει παγιωθεί, παρά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, για την Υπηρεσία και την κοινωνία γενικότερα, ειδικά αυτήν την περίοδο των έντονων αντιδράσεων των αγροτών και των συνεπαγόμενων αστυνομικών μέτρων τάξης και ασφάλειας.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, αν ένας Αστυνομικός Διευθυντής (;) και όποιος άλλος αξιωματούχος, δικαιούται να διατάζει αστυνομικούς να στελεχώνουν διμοιρίες με λιγότερα άτομα από όσα προβλέπει ο κανονισμός, τι συνεπάγεται αυτό πρακτικά και μάλιστα όταν δεν ελέγχεται από κανέναν; Ελλιπής συγκρότηση διμοιρίας! Αυτό πρέπει να θεωρείται ασφαλές για τους συναδέλφους μας; Ή μήπως αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη διοίκηση;

Αλήθεια, δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει επιχειρησιακός κίνδυνος, διότι οι επεμβάσεις τους βασίζονται σε συγκεκριμένη διάταξη και αριθμό ατόμων, ώστε να εκτελούν σωστά τις τακτικές τους, χωρίς δηλαδή να τίθενται σε κίνδυνο οι ίδιοι οι αστυνομικοί, αφού λιγότερα άτομα σημαίνει μεγαλύτερη πίεση σε καθένα ξεχωριστά;

Σας καλούμε να ελέγξετε άμεσα τις καταγγελίες και να δώσετε τις δέουσες εντολές για την πιστή εφαρμογή των προβλεπομένων, διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των συναδέλφων μας από την καταφανή έκθεσή τους σε υπηρεσιακούς κινδύνους.

Η Ομοσπονδία μας, τέλος, αναμένει τη δραστική επίλυση του προβλήματος ώστε οι συνάδελφοί μας να νιώσουν ουσιαστική μέριμνα και την προστασία της ηγεσίας από κάθε είδους ελλειμματικές και επικίνδυνες αποφάσεις.

Αλλιώς, το κρίμα στο λαιμό σας!

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος