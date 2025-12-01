Νυχτερινή έφοδος της Αστυνομίας σε γνωστό κατάστημα στο Περιστέρι

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29-11-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της 30-11-2025 κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -15- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.