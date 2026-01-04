Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Μετά την απόφαση των αγροτών να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, διεξήχθη σήμερα το βράδυ έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ανάλογη σύσκεψη θα γίνει και το πρωί με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ανακοινώσεις και ενημέρωση θα γίνει στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Θυμίζουμε ότι στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκαναν δεκτή την πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτόν τον τρόπο.

Πηγή: newsbeast.gr