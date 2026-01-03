Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη νωρίς το Σάββατο από μέλη της Delta Force, της επίλεκτης μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με το CBS.

Η είδηση ήρθε μετά από ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τη «σύλληψη» του Μαδούρο, χωρίς να δοθούν επίσημες λεπτομέρειες για τη μονάδα που εκτέλεσε την επιχείρηση.

Delta Force: Η ελίτ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Η Delta Force, επίσημα γνωστή ως 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), είναι μία από τις κορυφαίες μονάδες ειδικών αποστολών των ΗΠΑ, με κύριο αντικείμενο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η μονάδα έγινε ευρέως γνωστή για την επιχείρηση του 2019 που οδήγησε στον θάνατο του πρώην ηγέτη του ISIS, Aμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Η Delta Force είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις άμεσης δράσης, απελευθέρωση ομήρων και μυστικές αποστολές συχνά σε στενή συνεργασία με τη CIA. Παρέχει επίσης προστασία σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς ηγέτες κατά τις επισκέψεις τους σε εμπόλεμες ζώνες.

Οργάνωση και ιστορία της επίλεκτης μονάδας

Η Delta Force υπάγεται στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Joint Special Operations Command -JSOC). Ιδρύθηκε το 1977 από τον Τσαρλς Μπέκγουιθ, ο οποίος διέβλεψε την ανάγκη μίας ειδικής στρατιωτικής μονάδας κατά της τρομοκρατίας μετά την εμπειρία του με την βρετανική SAS.

Η πρώιμη ιστορία της επηρεάστηκε από την αποτυχημένη επιχείρηση απελευθέρωσης ομήρων στο Ιράν το 1980, η οποία οδήγησε στον θάνατο οκτώ Αμερικανών στρατιωτών και οδήγησε στη δημιουργία του 160th Special Operations Aviation Regiment για υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων.

Σήμερα, η Delta Force στρατολογεί προσωπικό από όλο τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, κυρίως από το Σύνταγμα Rangers και τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού, με αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Πηγή: iefimerida.gr