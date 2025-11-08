Εκπρόσωπος των Ρομά: «Η κοινότητα δέχεται την Αστυνομία αλλά όχι στα πλαίσια του εκφοβισμού»

Ανησυχία επικρατεί στους κύκλους των Ρομά στη Θεσσαλονίκη, που από σήμερα αναμένεται να έχουν 24ωρη παρουσία αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς, βάση του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΙΑΡΙΔΗ

Το σχέδιο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που από σήμερα αναλαμβάνει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ στην Αττική θα επεκταθεί στις 15 Νοεμβρίου. Μεταφέροντας την ανησυχία των περίπου 2.500 του Οικισμού «Αγία Σοφία», ο γενικός γραμματέας του Οικισμού Αντώνης Τάσιος υπογραμμίζει στο ΤhessPost.gr ότι «η κοινότητα δέχεται την αστυνομία αλλά όχι στα πλαίσια του εκφοβισμού».

Οι ενστάσεις τους, είναι οι προληπτικοί έλεγχοι, ακόμη και σε σπίτια. «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα γίνεται. Οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, δεν ξέρουμε πώς θα τους αντιμετωπίζει η Αστυνομία. Θα μπαίνει για ελέγχους μέσα στα σπίτια την ώρα που θα κοιμούνται τα παιδιά;», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Τάσιο, στον οικισμό ζουν πάνω από 500 παιδιά, πολλά εκ των οποίων πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο εντός του οικισμού, ενώ τα υπόλοιπα σε σχολεία εκτός, με πούλμαν, ενώ εκφράζει τον φόβο ότι η 24ωρη επιτήρηση θα περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες γενιές. «Θα σηκώνονται για να πάνε στο σχολείο και θα βλέπουν αστυνομία έξω από το σπίτι τους σαν να είναι σε εμπόλεμη ζώνη;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη, ελέχγους για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων. Θα υλοποιηθεί από την νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα υπάγεται στο ελληνικό FBI.

Όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές που θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.

