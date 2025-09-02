Εκπρόσωποι των Αστυνομικών ζητούν την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 01/09/2025

Σύμφωνα με διαταγή η οποία εκδόθηκε χτες 31/08/2025 από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας /Δ-νσης Προστασίας Συνόρων / Τμήμα Ελέγχου Συνόρων διατάσσεται η άμεση ενίσχυση των σημείων ελέγχου Διαβατηρίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς με την έναρξη του νέου διαβατηριακού συστήματος ελέγχου ατόμων στην είσοδο και την έξοδο από την Χώρα ( extra Schengen ), οι ανάγκες σε προσωπικό θα είναι αυξημένες καθώς η νέα διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και θα απαιτεί εμπειρία από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαβάστε επίσης

Την ίδια στιγμή η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει παγώσει προς ώρας την διαταγή για απόσπαση 17 συναδέλφων από την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης στην Υπ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αντικαθιστώντας αυτούς με Δόκιμους Αστυνομικούς. Η διαταγή εκπνέει σε λίγες μέρες καθότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να επανέλθουν στις σχολές Αστυφυλάκων για τη συνέχιση της φοίτησης τους.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να αποσπά αστυνομικούς από την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα στην Τροχαία Θεσσαλονίκης και μετά από αυτή τη διαταγή του Αρχηγείου, θα συνεχίσει να ζητά αστυνομικούς για φύλαξη ανηλίκων σε Νοσοκομεία, για φυλάξεις ευπαθών στόχων κτλ...;

Είναι αναγκαίο να σταματήσει άμεσα η αφαίμαξη έμπειρου και χρήσιμου προσωπικού , από το Αεροδρόμιο, ώστε αυτό να διατεθεί εκεί όπου υπάρχει ουσιαστική και άμεση ανάγκη: στα σημεια Ελέγχων Διαβατηρίων.

Ζητάμε την άμεση ενίσχυση του Αερολιμένα με προσωπικό και την άμεση παύση αποσπάσεων, διαθέσεων σε υπηρεσίες αλλότριες με τα καθήκοντά μας...

Το νέο σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκκινεί οριστικά την 12/10/2025 μετά από συνεχείς παρατάσεις!

Οι υπηρετούντες στην Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Λεωνίδας Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΥΘ & Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

ΠΕΛΛΑΣ Νίκος Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ