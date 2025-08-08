Εκπρόσωποι Αστυνομικών: "Οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται…"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θέμα: « ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΟΜΗ ( ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) στο Κουτσόχερο Λάρισας ».

Σχετ. 400/16/2 από 29/07/2025 ανακοίνωσή μας.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας, δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται. Πιο συγκεκριμένα στην Ανοιχτή Δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας, έχει ήδη εγκατασταθεί συνεργείο το οποίο περιφράζει ένα τμήμα της Ανοιχτής Δομής ώστε αυτό να μετατραπεί σε Κλειστή Δομή. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες συνθήκες ασφαλείας, καθ’ όσον :

Η περίφραξη είναι μονή με το ύψος της να μην ξεπερνά τα δυόμιση μέτρα και όχι διπλή τύπου ΝΑΤΟ με νεκρή ζώνη ανάμεσα τους, η δε ποιότητα κατασκευής της είναι κάτω του μετρίου. Δεν έχει γίνει και όπως πληροφορηθήκαμε δε προβλέπεται διαχωρισμός σε πτέρυγες, ώστε αφενός μεν να υπάρχει κίνδυνος για συγκρούσεις μεταξύ των παράνομων μεταναστών, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, αφετέρου δε να είναι πάρα πολύ δύσκολη και άκρως επικίνδυνη η είσοδος αστυνομικών δυνάμεων σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη επέμβασης τους.. Όπως πληροφορούμαστε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για οικίσκους πέριξ της περιφράξεως και ειδικότερα στις πύλες αυτής για τους αστυνομικούς που θα ασκούν καθήκοντα φύλαξης. Ο χώρος εντός της υπο κατασκευή Κλειστής Δομής δεν έχει ισοπεδωθεί – καθαριστεί και στρωθεί με χαλίκι τύπου ψηφίδας, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτος με τεράστιο όγκο από πέτρες, οι οποίες όπως είναι εύκολα κατανοητό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολεμοφόδια είτε για συγκρούσεις μεταξύ των εγκλείστων είτε κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Ως Ενωση Αστυνομικών Λάρισας έχουμε ξεκαθαρίσει από τη πρώτη στιγμή ότι επουδενί δε διεκδικούμε ρόλο στη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής, ούτε είμαστε κατά της λειτουργίας Κλειστών Δομών, αρκεί αυτές να γίνονται με σωστό σχεδιασμό και όχι εν κρυπτό με εκπτώσεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων που θα έχουν άμεση επίπτωση για τους αστυνομικούς που θα εκτελούν εκεί υπηρεσία.

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε :

Ενίσχυση της υπο κατασκευή περίφραξης με ταυτόχρονη κατασκευή δεύτερης περίφραξης προδιαγραφών ΝΑΤΟ. Τοποθέτηση οικίσκων τουλάχιστον στις πύλες εισόδου-εξόδου για την εγκατάσταση των εν υπηρεσία αστυνομικών, καθώς επίσης και τη διάθεση των απαιτούμενων κοντέινερ για στέγαση της Διοίκησης, του Αξιωματικού Υπηρεσίας, του Γραφείου Αλλοδαπών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία και εποπτεία της Κλειστής Δομής. Διαχωρισμό με ισχυρή περίφραξη της Δομής σε τουλάχιστον τρεις πτέρυγες, με ταυτόχρονο καθαρισμό και στρώσιμο όλου του υπαίθριου χώρου αυτής με χαλίκι τύπου ψηφίδας. Ενίσχυση της Δ.Α. Λάρισας με επαρκές προσωπικό καθόσον υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις βάρδιες και τις ημερήσιες αναπαύσεις, ότι απαιτείται καθημερινά η παρουσία τουλάχιστον 100 αστυνομικών για την ασφαλή λειτουργία της Δομής.

Απαιτούμε να τηρηθούν τα αυτονόητα

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας συνεχίζει τον αγώνα της για τη προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των αστυνομικών και των πολιτών έστω και αν είμαστε η μόνη φωνή, σε αντίθεση με τη εκκωφαντική σιωπή που υπάρχει για το ζήτημα αυτό, έχοντας Ιερή Υποχρέωση απέναντι στους Συναδέλφους μας και στη Κοινωνία της Λάρισας.

Κοινοποίηση:

-κ. Υπουργό Μετανάστευσης μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ.κ. Βουλευτές Λάρισας.

-κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

-κ. Δήμαρχο Λαρισαίων.

- Μ.Μ.Ε.