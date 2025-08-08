Πόσοι Αστυνομικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης της Ε.Κ.Α.Μ.

Χθες, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων η τελετή επίδοσης βεβαιώσεων επιτυχούς αποφοίτησης του 25ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).

Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Αστυνόμος Β΄ Αλέξιος Κουρτέσης.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, η Διευθύντρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Βασιλεία Δημητράκου καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, Αστυνομικός Διευθυντής Ανάργυρος Μπακαλώνης.

Επίσης, παρέστησαν πρώην Διοικητές της Ε.Κ.Α.Μ., πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομοσπονδιών αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, επισημαίνοντας: «να υπηρετείτε με αφοσίωση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής της Μονάδας», καθώς και απένειμε τα πτυχία στους -15- αποφοιτήσαντες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Υποστράτηγος Παναγιώτης Δημακαρέας εκφώνησε ομιλία.