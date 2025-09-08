Εκπρόσωποι Αστυνομικών: "Λυπούμαστε που η έλευση του κ. Υπουργού έγινε εν κρυπτώ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θέμα: « ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΟΜΗ ( ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) στο Κουτσόχερο Λάρισας ».

Σχετ.: α) 400/16/2 από 29/07/2025 ανακοίνωσή μας.

β) 400/16/2α από 07/08/2025 ανακοίνωση μας.

Με μεγάλη μας έκπληξη, πληροφορηθήκαμε την έλευση στη περιοχή μας, του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. ΠΛΕΥΡΗ, εχθές 7/9/2025, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δομή Κουτσοχερου.

Λυπούμαστε που η έλευση του κ. Υπουργού έγινε εν κρυπτώ.

Θα περιμέναμε, τουλάχιστον, να είχε ενημερωθεί η τοπική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης της Δομής.

Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός διαπίστωσε, ιδίοις όμμασι, τα ανεπαρκέστατα μέτρα ασφαλείας και τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν για Αστυνομικούς και εγκλείστους!

Έχοντας ως δεδομένο τη Δομή στις Σέρρες, όπου έγκλειστοι που απεδρασαν, αντιμετωπίστηκαν ως δραπέτες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εκτελούντες υπηρεσία Αστυνομικούς, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά ότι ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Αστυνομικών, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμη οδό, ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και τη σωματική ακεραιότητα των Συναδέλφων μας!

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις της, έχει αναλύσει διεξοδικά, όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν από τη μετατροπή μέρους της Δομής Κουτσοχερου σε κλειστή.

ΟΧΙ ΣΕ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!!!

Κοινοποίηση:

-κ. Υπουργό Μετανάστευσης μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας μέσω ΠΟΑΣΥ.

-κ.κ. Βουλευτές Λάρισας.

-κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

-κ. Δήμαρχο Λαρισαίων.

- Μ.Μ.Ε.