Εκπρόσωποι Αστυνομικών καταγγέλλουν προκλητική αδιαφορία από Διευθυντή

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Είναι γνωστές οι τελευταίες εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για δημιουργία νέων αστυνομικών δράσεων και δυναμικών παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητάς.

Δυστυχώς, οι εξαγγελίες του κ. Υπουργού εξανεμίζονται από άστοχες ενέργειες υφισταμένων του.

Τέτοιο παράδειγμα προς αποφυγή είναι η περίπτωση του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Βορειοανατολικής Αττικής, ο οποίος μετακινεί με διάθεση όποιον αρνείται να φορέσει τα 4-5 ληγμένα και ακατάλληλα κράνη που υπάρχουν στην Υποδιεύθυνση, ενώ αυτός είναι στο απυρόβλητο καθώς ουδεμία πρωτοβουλία διοικητικής μέριμνας δεν ανέλαβε.

Προφανώς νομίζει ότι με τιμωρητικά μέτρα θ’ αποσεισθούν οι προσωπικές του ευθύνες και νομίζοντας ότι διοικεί αστυνομικούς υπαλλήλους πριν 40 και 50 χρόνια.

Ο συγκεκριμένος πρέπει να ΄΄ απολογηθεί ΄΄ πως ο ανωτέρω αριθμός ακατάλληλων κρανών θα καλύψει το σύνολο των συναδέλφων που διατίθενται σε υπηρεσία δικύκλων αφενός και αφετέρου τι θα γίνει με τους δεκάδες άλλους που εκτελούν υπηρεσία δικύκλων στην Ασφάλεια.

Καθημερινά γινόμαστε δέκτες διαμαρτυριών συναδέλφων τους οποίους προτρέπουμε να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Ένωσης, ιδίως σε περιπτώσεις τιμωρητικής μετακίνησης ή πειθαρχικής δίωξης, όταν προβάλλουν αντιρρήσεις να εκτελέσουν υπηρεσία με ακατάλληλα υπηρεσιακά είδη.

Η εξοικονόμηση πόρων είναι στην ευθύνη των διοικούντων που επιτέλους πρέπει να συγχρονισθούν με τις εποχές όχι με λόγια αλλά με πράξεις.

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης, να παράσχει άμεση νομική συνδρομή και βοήθεια προς όλους που θ’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε σχετικό θέμα και την υποβολή όλων των ενδεδειγμένων δικαστικών πρωτοβουλιών και προσφυγών.