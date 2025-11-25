Ξέφυγε η κατάσταση σε Αστυνομικό Τμήμα - Αστυνομικός δέχθηκε χτύπημα από άτομο που είχε συλληφθεί

Συνελήφθη, προχθες (23-11-2025) στο Ίππειος της Λέσβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής και της σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς ενεπλάκη σε επεισόδιο με ημεδαπό εντός καταστήματος στην παραπάνω περιοχή, κατά το χρόνου του οποίου απείλησε τον τελευταίο, κρατώντας μαχαίρι.

Ο δράστης εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι συνολικού μήκους -22,5- εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Ακολούθως κατά την προσαγωγή του, απείλησε και αποπειράθηκε να χτυπήσει αστυνομικούς, ενώ κατά την παραμονή του σε αστυνομικό κατάστημα, επιτέθηκε και χτύπησε έναν εξ’ αυτών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης.