Εκπαίδευση αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, η δια ζώσης εκπαίδευση -160- στελεχών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των αστυνομικών στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους.

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας τριών ημερών και υλοποιήθηκε σε -8- εκπαιδευτικές σειρές των είκοσι ατόμων η καθεμία, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις της στις Αχαρνές, με την οργανωτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου.

Οι συμμετέχοντες – αστυνομικοί που έρχονται σε επαφή με ευάλωτες ή/και μειονοτικές ομάδες– εκπαιδεύτηκαν σε διαδικασίες αναγνώρισης, καταγραφής και διερεύνησης περιστατικών, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία με την κοινωνία, ενισχύοντας ολοκληρωμένα την ικανότητα πρόληψης και ανταπόκρισης σε τέτοια περιστατικά.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης και δεξιοτήτων στις Υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

Διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υποδιεύθυνσης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου.

Οι επόμενες φάσεις του προγράμματος NoHate Police περιλαμβάνουν την ασύγχρονη επιμόρφωση στελεχών μέσω της e-learning πλατφόρμας του προγράμματος σε όλη την επικράτεια.