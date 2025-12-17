PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εκπαίδευση 225 Αστυνομικών

αστυνομικοι
20:26 | 17/12/2025

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκτεταμένος κύκλος εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

225 Αστυνομικοί και Συνοριακοί Φύλακες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα διεθνούς και εθνικού δικαίου, προστασίας προσφύγων και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, καλύπτοντας το σύνολο του προσωπικού φύλαξης συνόρων της Διεύθυνσης.

Διαβάστε επίσης

Η συνεργασία ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμμόρφωση με τις αρχές του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, με γνώμονα την αποτελεσματική και ανθρώπινη διαχείριση των προκλήσεων στα σύνορα.

εκπαιδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis