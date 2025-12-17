Το Β 6-1/β' αλλαγής περιπολικό της Άμεσης Δράσης έβγαλε "λαβράκι" - ΦΩΤΟ

Γράφει ο Χρήστος Μπαλάσκας

Πρώτες πρωινές ώρες της 17/12/2025.

Το Β 6-1/β' αλλαγής περιπολικό της Άμεσης Δράσης, κάνει την περιπολία του στην περιοχή ευθύνης του, η οποία περιλαμβάνει την Κερατέα, το Λαύριο, το Κορωπί κ.λ.π.

Η ώρα είναι 00:30 πρωινή.

Ο ανθυπαστυνόμος οδηγός με τον αρχιφύλακα συνοδό του, εντοπίζουν μια μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες η οποία τους τράβηξε την προσοχή.

Μαζί με το Β 6-2/β' περιπολικό, οι συνάδελφοι σταμάτησαν στην περιοχή του Κορωπίου το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο οδηγός με συνεπιβάτη έναν ανήλικο 17 ετών.

Κατα τον έλεγχο ανευρέθη μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο έμπειρος ανθ/μος αμέσως κατάλαβε ότι τα χαρτονομίσματα των 50 € ήταν πλαστά.

Στη συνέχεια ανευρέθη κι ένα μπαλάκι κοκαΐνη.

Τα δύο άτομα προσήχθησαν στο τοπικό Τ.Α.

Στη συνέχεια σε νόμιμη έρευνα που έγινε στο σπίτι του ενήλικα απο τη ασφάλεια, ανευρέθη κι άλλη ικανή ποσότητα ναρκωτικών (κοκαΐνη).

Αυτή είναι μια περίοδος πολύ καλή για την Άμεση Δράση.

Η υπηρεσία καλύπτει όλο και περισσότερες περιοχές και η παρουσία της αστυνομίας είναι αρκετά έντονη στο λεκανοπέδιο.

Πιστεύω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα όσο υπάρχουν στελέχη άξια και μεταδίδουν την εμπειρία τους στους νεότερους!!!!

Η νέα χρονιά θα βρει την Άμεση Δράση ακόμα δυνατότερη.

Μπράβο στους συναδέλφους.

Αξίζουν συγχαρητήρια!!!!