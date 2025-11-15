Εκατοντάδες Αστυνομικοί έλαβαν μέρος στο Μαραθώνιο

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τους εκατοντάδες αστυνομικούς – μέλη της Ένωσής μας, που έλαβαν μέρος στους αγώνες δρόμου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 εκπροσωπώντας με ήθος, αθλητικό πνεύμα και αγωνιστικότητα το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μας τόσο στον Μαραθώνιο Δρόμο, όσο και στους αγώνες των 10 χλμ. και 5 χλμ., ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συναδελφικότητας, της ευγενούς άμιλλας και της αγάπης για τον αθλητισμό που χαρακτηρίζουν τα μέλη της Ένωσής μας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο μέλος μας Παναγιώτη Μπουρίκα, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση στη γενική κατάταξη του Μαραθωνίου Δρόμου, επιτυγχάνοντας μια σπουδαία διάκριση που τιμά τόσο την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος όσο και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες για τις εξαιρετικές προσπάθειές τους και την άψογη παρουσία τους, αποτελώντας πρότυπο για όλους μας. Η παρουσία τους στους αγώνες αποδεικνύει ότι ο αστυνομικός είναι, πάνω απ’ όλα, ενεργός πολίτης που προάγει τις αξίες του αθλητισμού, της υγείας και της κοινωνικής προσφοράς.