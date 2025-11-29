Εκανε τη Λ. Βουλιαγμένης πίστα - Οδηγός Lamborghini έτρεχε με 216 χλμ/ωρα

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, αυτή τη φορά οδηγός έτρεχε με 216 χλμ/ωρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ανδρες της Τροχαίας που ήταν σε μπλόκο με ραντάρ στην Αργυρούπολη δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν να περνάει από μπροστά τους μία Lamborghini με τον οδηγό να έχει αναπτύξει ιλιγγιώσδη ταχύτητα.

Συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας» όπου το όριο ταχύτητας είναι 70 χλμ/ώρα, ο οδηγός με την Lamborghini έτρεχε με 216, δηλαδή 146 χλμ/ώρα περισσότερο θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και επιβάτες των υπολοίπων οχημάτων που κινούνταν στην περιοχή.

Ο 56χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

