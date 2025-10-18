Έκανε όπισθεν και βρέθηκε στον ... αέρα (ΦΩΤΟ)

Λαμία: Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από το απρόοπτο συμβάν στην βόρεια είσοδο του Αγίου Λουκά, όταν ΙΧΕ κρεμάστηκε στην κυριολεξία στον αέρα στο τέρμα της Αινιάνων και όσοι πέρασαν το απόγευμα από τον περιφερειακό του Αγίου Λουκά, ήρθαν αντιμέτωποι με μια παρόμοια εικόνα.

Αυτή τη φορά το αυτοκίνητο βρέθηκε στον αέρα, στη νότια πρόσβαση, της οδού Κοραή.

Οδηγός επιχείρησε όπισθεν και άγνωστο πως βρέθηκε έτσι όπως το βλέπετε στις φωτογραφίες.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Πηγή: lamiareport.gr