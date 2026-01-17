Έκανε αγορές με απολεσθείσα τραπεζική κάρτα

Ταυτοποιήθηκαν, ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, τα στοιχεία αλλοδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την 23/10/2025, η αλλοδαπή ανηύρε πορτοφόλι στην Άρτα, που είχε απωλέσει ημεδαπή, προχωρώντας στη συνέχεια σε τέσσερις συναλλαγές συνολικού ύψους 37 ευρώ, με τη χρήση κάρτας που βρήκε στο πορτοφόλι.

Το πορτοφόλι βρέθηκε στην κατοχή τής αλλοδαπής και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.