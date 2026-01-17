Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων μετά από καταδίωξη

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο νεαροί ημεδαποί, οι οποίοι εντοπίσθηκαν στις 14-01-2026 τα ξημερώματα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, να επιβαίνουν μαζί με έτερα άτομα, σε όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον οδηγό του οχήματος, πλην όμως αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Έπειτα από σύντομη καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Σε έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και μία κερματοθήκη.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, το χρονικό διάστημα από 09 έως 13-01-2026 προέβησαν σε (1) διάρρηξη πρατηρίου υγρών καυσίμων, (1) διάρρηξη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και (1) κλοπή οχήματος, στις περιοχές της Σταυρούπολης και των Πεύκων, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των (2.100) ευρώ και διάφορα προϊόντα, ενώ με το κλεμμένο όχημα προέβησαν στη διάρρηξη του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.