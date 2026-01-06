«Είναι άδικο» ούρλιαζε στα δικαστήρια και γελούσε υστερικά – Ενταση σε δίκη

Ενταση επικράτησε το μεσημέρι, στη δικαστική αίθουσα του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατά τη διάρκεια εκδίκασης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, με κατηγορούμενο έναν 60χρονο, που φέρεται να πάσχει από ψυχιατρικής φύσης νόσημα. «Είναι άδικο», ούρλιαζε εκτός εαυτού ενώ βρισκόταν στο εδώλιο του κατηγορούμενου ενώ ξέσπασε σε υστερικά γέλια, όταν το δικαστήριο ανακοίνωσε την ενοχή του.

«Σταματήστε τώρα. Μπορώ κι εγώ να φωνάξω» η αντίδραση της εισαγγελέως που κάλεσε σε τάξη τον κατηγορούμενο, χτυπώντας το χέρι της στην έδρα για να επιβάλλει ησυχία.

Τον 60χρονο μήνυσε η σύζυγός του, η οποία κατέθεσε ότι δέχθηκε ύβρεις και απειλές, πριν με τις φωνές του σηκώσει στο πόδι όλη τη γειτονιά. Γείτονες ήταν εκείνοι που κάλεσαν αστυνομία, φοβούμενοι για τα χειρότερα.

Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο, στο σπίτι του ζευγαριού σε γειτονιά στη Νέα Δημητριάδα. Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου, εκείνη βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα και μιλούσε στο τηλέφωνο, όταν μπήκε μέσα ο 60χρονος, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και άρχισε να της φωνάζει και να τη βρίζει. «Φώναζα βοήθεια», είπε και από τις φωνές της ενεργοποιήθηκαν γείτονες που κάλεσαν αστυνομία.

Όπως ισχυρίστηκε δεν είναι η πρώτη φορά. «Δεν μπορώ άλλο αυτή την κατάσταση. Είμαστε 13 χρόνια παντρεμένοι. Θέλω να χωρίσω. Φοβάμαι για τη ζωή μου», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.

«Τι ψέματα είναι αυτά» φώναζε ο κατηγορούμενος, ο οποίος ηρέμησε με παρέμβαση αστυνομικών που βρίσκονταν στην αίθουσα. Στην απολογία του υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι το θύμα. «Ελεος. Ας βγάλει ένας αστυνομικός ένα πιστόλι να μου δώσει μία στον κρόταφο. Δεν πάει άλλο αυτή η ζωή. Είναι ψυχιατρικά ασθενής και παίρνω φάρμακα από τα 17 μου. Πέθαναν οι γονείς μου και πίστευα ότι θα την είχα στήριγμα. Όμως με χτυπούσε. Της έλεγα δεν είμαι σκυλί. Μπήκα στη φυλακή κι αυτή έτρωγε τα χρήματά μου» ισχυριζόταν ο κατηγορούμενος, ο οποίος ξέσπασε φωνάζοντας ότι «είναι άδικο» όταν ανακοινώθηκε η ενοχή του από το δικαστήριο.

Σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και διατάχθηκε η έκτιση της ποινής. Αν και η εισαγγελέας πρότεινε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα ιδιότητα, το δικαστήριο, αποφάσισε να χορηγήσει αναβολή.

Ο 60χρονος δεν είχε πολύ καιρό που είχε αποφυλακιστεί. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο είχε καταδικαστεί και εξέτισε ποινή φυλάκισης, μετά από σεξουαλική επίθεση που εκδήλωσε σε βάρος αθλητριών στα αποδυτήρια του ΕΑΚ Βόλου, όπου εργαζόταν με πρόσληψη μέσα από ειδικό πρόγραμμα.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Πηγή: taxydromos.gr