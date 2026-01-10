PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Είχε κρύψει μέσα στην τηλεόραση 22 κινητά τηλέφωνα και 11 φορτιστές όμως τελικά το σχέδιο απέτυχε

21:49 | 10/01/2026

Εντύπωση προκαλεί το συμβάν που σημειώθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση.

Ωστόσο κατά τον έλεγχο οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό της κρύβονταν δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το Mega, εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικα, 8 ρούτερ και κάρτες SIM.

Το άτομο που προσπάθησε να περάσει την τηλεόραση συνελήφθη.

Πηγή:  enikos.gr 

ΦΥΛΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
