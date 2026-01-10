Είχε κρύψει μέσα στην τηλεόραση 22 κινητά τηλέφωνα και 11 φορτιστές όμως τελικά το σχέδιο απέτυχε

Εντύπωση προκαλεί το συμβάν που σημειώθηκε στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου συγγενής κρατουμένου επιχείρησε να περάσει μία τηλεόραση.

Ωστόσο κατά τον έλεγχο οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν πως στο εσωτερικό της κρύβονταν δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το Mega, εντός της τηλεόρασης είχαν τοποθετηθεί επιμελώς 22 κινητά τηλέφωνα, 11 φορτιστές, 5 ακουστικα, 8 ρούτερ και κάρτες SIM.

Το άτομο που προσπάθησε να περάσει την τηλεόραση συνελήφθη.

Πηγή: enikos.gr