Είχαν… ρημάξει δωμάτια ξενοδοχείων – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν προχθες (07.08.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -2- αλλοδαποί ( 41χρονος και 42χρονος) για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα, την 05.08.2025 άγνωστοι εισήλθαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα .

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας δυο αλλοδαποί οι οποίοι αναζητήθηκαν ,εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή των Χανίων .

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως προερχόμενα από αξιόποινες πράξεις.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν ακόμα δυο περιπτώσεις κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείων σε περιοχές του Δήμου Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από 15.06.2025 έως και 22.07.2025.

Συνολικά είχαν αφαιρέσει κοσμήματα ,ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά εκτιμώμενης αξίας άνω των 1.860 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων