Ειδική τροχονομική δράση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής - ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες χτες (15-10-2025) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Ιλίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -115- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -50- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -12- άδειες κυκλοφορίας, -6- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -12- οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.