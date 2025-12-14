Ειδική τροχονομική δράση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες της 11-12-2025 για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Ιλίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -141- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -20- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Διαβάστε επίσης

Ακόμα αφαιρέθηκαν -8- άδειες κυκλοφορίας, -12- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -13- οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.