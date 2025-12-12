Ειδική εκπαίδευση περισσοτέρων από 1.900 αστυνομικών σε όλη την Χώρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 02-12-2025, η ειδική εκπαίδευση περισσοτέρων από -1.900- συνολικά αστυνομικών σε όλη την Χώρα, σε θέματα ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων αθλητικής βίας.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και εντάσσεται στο πλαίσιο πράξης με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348 στο Υποπρόγραμμα Α΄: «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης που ξεκίνησε την 21-10-2025, εκπαιδεύτηκαν αστυνομικοί όλης της Χώρας, προερχόμενοι από Υπηρεσίες Τάξης, Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων & Τροχαίας, που απασχολούνται στο σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων ασφαλείας σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η εκπαίδευση ήταν, μονοήμερη και υλοποιήθηκε, δια ζώσης, σε συνολικά -2- εκπαιδευτικές σειρές, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές της Χώρας. Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενίσχυση της γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με:

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Καλλιπάτειρα για τη διαχείριση εθνικών και διεθνών αθλητικών συναντήσεων.

Τον τρόπο αναγνώρισης και διαχείρισης συμβάντων αθλητικής βίας, εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τα στάδια επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό (Λήψη Μέτρων) .

Τα καθήκοντα Αστυνομικών σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Την Αθλητική Νομοθεσία (νόμος για Ερασιτεχνικό και Επαγγελματικό Αθλητισμό) και την εφαρμογή του.

Διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτές που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο της πράξης (σχετικά τα από 26-11-2024 , 18-12-2024,21-01-2025 και17-06-2025 Δελτία Τύπου) και στελέχη της ομάδας υλοποίησης της πράξης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Ανάλογες δράσεις καταδεικνύουν την ευαισθητοποίηση και την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης της αθλητικής βίας, την προτεραιοποίηση τρόπων ενίσχυσης ανάλογων δεξιοτήτων στους αστυνομικούς και γενικά την ενεργό συμμετοχή της στον αγώνα κατά της αθλητικής βίας, καθώς και της προστασίας των θυμάτων αθλητικής βίας.

Η δράση περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, την κατάρτιση ενός εγχειριδίου βασικών ενεργειών σε αθλητικές εκδηλώσεις, την ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (e-learning platform) και αντίστοιχης εφαρμογής (app) για υπολογιστή – κινητό, καθώς και την δημιουργία και ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ρεαλιστικών σεναρίων, (βίντεο) διαχείρισης περιστατικών-κρίσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.