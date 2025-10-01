Εγκαίνια της Ομαδικής Πανελλήνιας Έκθεσης Φωτογραφίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας - ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τα εγκαίνια της Ομαδικής Πανελλήνιας Έκθεσης Φωτογραφίας, με έργα εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στον ιστορικό χώρο του Αρχοντικού Μπενιζέλων στην Πλάκα (Αδριανού 96).

Στην τελετή παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Παρέστησαν επίσης, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωπος της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας, παρευρέθηκαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, καθώς και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φορέων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό.

Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου 2025, διοργανώνεται από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) και φιλοξενείται στο Αρχοντικό Μπενιζέλων, το οποίο αποτελεί σημαντικό ιστορικό κτίσμα και συνδέεται με την Αγία Οσιομάρτυρα Φιλοθέη την Αθηναία.

Στην έκθεση συμμετέχουν αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι από υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις φωτογραφίες τους, με θεματολογία ελεύθερη, στους επισκέπτες της έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων απονεμήθηκαν στους συμμετέχοντες δημιουργούς αναμνηστικά διπλώματα, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους συμβολής και συμμετοχής στη διοργάνωση.