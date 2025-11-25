Εγκαίνια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την ολιγόωρη φιλοξενία παιδιών που στεγάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

Παρουσιάστηκε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για την ολιγόωρη φιλοξενία παιδιών κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας τους ή φιλοξενίας, κατά τη διαδικασία, σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για χώρο που σχεδιάστηκε «για να αγκαλιάζει τα παιδιά με ασφάλεια, ζεστασιά και ηρεμία, σε στιγμές μεγάλης έντασης και συναισθηματικής φόρτισης», σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, σε μήνυμά του, που ανεγνώσθη στην τελετή εγκαινίων και παρουσίασης του χώρου, είπε πως τα στελέχη της ΕΛΑΣ βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» και τόνισε: «Με αποφασιστικότητα και ευαισθησία ανταποκρίνεστε σε μία από τις πιο σύνθετες, ευαίσθητες και ανθρώπινες αποστολές που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία μας. Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι διαρκής αγώνας και κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμε και το αποτέλεσμα το τελικό είναι μία νίκη που αξίζει. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές και να λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων. Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι δική μας υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας».

Η 25η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που έχει καθιερωθεί διεθνώς για να ενισχύσει τη συνείδηση και την ευαισθητοποίηση γύρω από ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα του καιρού μας, τη βία κατά των γυναικών. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, είναι αφιερωμένη στο να θυμίζει όχι μόνο την ανάγκη για πρόληψη, αλλά και την ανάγκη για ανάληψη δράσεων και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τις γυναίκες που πλήττονται από βία κάθε μορφής, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική. Βία που, δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλές κοινωνίες, ανεξαρτήτως πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

Η Ελένη Βιγλάκη, αστυνόμος Β’, προϊσταμένη του Τμήματος ενδοοικογενειακής βίας της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε ότι «η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, είναι μια ευκαιρία να εκπέμψουμε ένα μήνυμα προς την κοινωνία: κάθε μορφή βίας συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά οι λέξεις δεν αρκούν. Η δράση είναι αυτή που φέρνει την αλλαγή. Όλοι και όλες πρέπει να ενταχθούμε στον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε και να καταρρίψουμε τα στερεότυπα που ενισχύουν τη βία, να προωθήσουμε την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών εν γένει και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο όλες οι γυναίκες θα νιώθουν ασφαλείς να μιλήσουν, να καταγγείλουν και να αναζητήσουν βοήθεια».

Διευκρίνισε επίσης, ότι στόχος των αστυνομικών δεν είναι μόνο η σύλληψη και η τιμωρία των δραστών, αλλά και η διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων, η ενίσχυση της πρόληψης και η δραστική στήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Τα θύματα πρέπει να θυμούνται ότι δεν είναι μόνα τους. Υπάρχει ο απαιτούμενος μηχανισμός για να τα υποστηρίξει... Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, για να προστατεύσουμε, για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα θα έχει τη δύναμη να ξεφύγει από την κακοποίηση και να ξανακερδίσει την ελευθερία και την αξιοπρέπειά της. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές στις αξίες του σεβασμού και της ισότητας, να ανατρέψουμε τις προκαταλήψεις που υποστηρίζουν τη βία και να ενισχύσουμε τη θέση της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας».

Η βία κατά των γυναικών, όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, είναι πρόβλημα όλων μας. Είναι ευθεία προσβολή του πολιτισμού μας και σημάδι ντροπής για την κοινωνία μας.

Επίσης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, μιλώντας για τα παιδιά, ανέφερε: «Στις περιπτώσεις που υπάρχει κακοποίηση των γυναικών, όταν αυτή η γυναίκα είναι και μητέρα, τότε τα παιδιά βιώνουν και μεγαλώνουν μέσα στη βία, γίνονται μάρτυρες της ενδοοικογενειακής βίας όταν αυτή συμβαίνει παρουσία τους ή παρακολουθούν ή ακούν τα όσα συμβαίνουν από μακριά. Σε περιπτώσεις όμως που κακοποιείται το ίδιο το παιδί, τότε είναι και το θύμα της βίας. Το παιδί-μάρτυρας, περιγράφει σε ειδικούς επιστήμονες ψυχολόγους κοινωνιολόγους όλα όσα νιώθει... τη μοναξιά, ότι είναι δυστυχισμένο, ότι κλείνεται στον εαυτό του φοβισμένο, ότι πολλές φορές παρακαλάει τον μπαμπά να σταματήσει να χτυπάει τη μαμά του...».

Συνεχίζοντας ο κ. Νικολάου είπε σήμερα έχουν αλλάξει πολλά και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία γραφείων ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε αστυνομική διεύθυνση στη χώρα μας. Ανέφερε ότι αστυνομικοί εκπαιδεύονται για τον τρόπο χειρισμού σοβαρών περιστατικών και καταστάσεων, υπάρχουν ηλεκτρονικές εφαρμογές και παράλληλα «υπάρχει και η βαθιά ανθρώπινη πλευρά, που συχνά μένει αθέατη πίσω από την όποια επιχειρησιακή δράση στην καθημερινή αντιμετώπιση των εγκληματικών συμπεριφορών».

Ο συγκεκριμένος χώρος, όπως είπε, σχεδιάστηκε για να αγκαλιάζει τα παιδιά με ασφάλεια, ζεστασιά και ηρεμία, σε στιγμές δύσκολες και προσφέρει ένα περιβάλλον σε ένα παιδί ώστε να μπορεί να αισθανθεί ότι προστατεύεται, ότι υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα του, αστυνομικοί κοντά του, παρέχοντας παρακολούθηση φροντίδα. Η νέα υποδομή στην Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στέλνει μήνυμα ότι τα παιδιά είναι στο επίκεντρο, ότι δεν θα αφήσει η ΕΛΑΣ καμία γυναίκα μόνη, ότι η αστυνομία στέκεται δίπλα σε όλους και βοηθάει με επαγγελματισμό και ανθρωπιά. «Χρειάζονται δράσεις που θα εξαφανίσουν την όποια ανεκτικότητα σε κάθε μορφή βίας και αν συνεχίσουμε όλοι μαζί να στηρίζουμε δράσεις που δημιουργούν ασφαλές περιβάλλον για τις γυναίκες και τα παιδιά, τότε θα έχουμε και μία κοινωνία όπου κάθε γυναίκα θα ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί», είπε ο ταξίαρχος Κ. Νικολάου.