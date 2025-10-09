Έγγραφο - Πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης προς την Ηγεσία

Έγγραφο της Ε.Α.Υ.Θ Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω ΠΟΑΣΥ), κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 2) Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (μέσω ΠΟΑΣΥ) κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, 3) Tον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ), Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ με Κοιν.: Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης και Θέμα: « Πρόταση για αύξηση τροφείων Αστυνομικών Σκύλων».

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

Επανερχόμαστε στο εν θέματι ζήτημα με αφορμή την νέα ΚΥΑ που αναμένεται να υπογραφεί με το νέο έτος και αφορά τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων. Σύμφωνα με το ΠΔ 500/89, Άρθρο 17, παρ. 3. τα εν λόγω έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Σας υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο ποσό παραμένει σταθερό από το 2000 (72.000 δραχμές) και ανέρχεται την δεδομένη στιγμή στα 211,30€.

Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί ραγδαία οι τιμές :

-των σκυλοτροφών

-των κτηνιατρικών φαρμάκων

-των εκπαιδευτικών υλικών

-των αμοιβών των κτηνιάτρων -των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ειδικότερα μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. 14 από 5-2-2025 έγγραφό μας, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μεταβολές στις τιμές από το 2019 έως το 2024.

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

Με αφορμή την υπογραφή της νέα ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί, κρίνουμε απαραίτητη την αύξηση του ποσού εξόδων συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων τουλάχιστον στα 300€ μηνιαίως, έτσι ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι συνοδοί σκύλων να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών και να μην επιβαρύνουν τον προσωπικό και οικογενειακό οικονομικό τους προϋπολογισμό.

Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2025





Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας





ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος



6936800701 6948753589