"Έφυγε" εν ενεργεία Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Δυστυχώς συνεχίζονται οι θλιβερές ειδήσεις που αφορούν την απώλεια μελών της Αστυνομικής Οικογένειας.

Όπως μας πληροφορούν αναγνώστες του Policenet.gr "έφυγε" από τη ζωή ο εν ενεργεία Αστυνόμος Α΄ ε.ο.θ. Γεώργιος Τσορμπατζιδης.

Ο εκλιπόν Αξιωματικός απεβίωσε εχθές το απόγευμα από παθολογικά αίτια.

Υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο (14/8/2025) στις 11.00 στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σταυρούπολης Ξάνθης, με την παρουσία Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ. και επικήδειου τιμητικού αποσπάσματος.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Αξιωματικού