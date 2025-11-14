"Έφυγε" Αστυνομικός - Έδινε μία πολύ δύσκολη μάχη, μετά τον τραυματισμό του σε ατύχημα

Δεν κατάφερε να κερδίσει την δύσκολη μάχη που έδινε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ξανθιώτης Αστυνομικός Χρήστος Μαλαδένης, μετά από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από τρείς μήνες περίπου (στις 9 Αυγούστου) στην Καβάλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και χτύπησε επάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ο θάνατός του, προκαλεί θλίψη στην «οικογένεια» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης και στην τοπική κοινωνία.

Η «Θ» και η thraki.com.gr, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

