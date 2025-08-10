"Έφυγε" 53χρονος Αστυνομικός

Θλίψη σκόρπισε στα Τρίκαλα η είδηση του θανάτου του 53χρονου Βαγγέλη Αργυρίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα trikalanews.gr τους τελευταίους μήνες έδινε γενναία μάχη για τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας σοβαρή ασθένεια.

Ξεχώριζε για την ευγένεια, την προσιτότητα και τον επικοινωνιακό του χαρακτήρα, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα όπου κι αν βρέθηκε.

Πριν την ένταξή του στην ΕΛ.ΑΣ., είχε εργαστεί σε γνωστό εμπορικό κατάστημα της πόλης, ενώ από νεαρή ηλικία ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα κοινά.

Ο Βαγγέλης Αργυρίου αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία και τις δύο κόρες τους.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος