"Εφυγε" 42χρονος υπαξιωματικός

Του Ηλία Προύφα

Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών, χτυπημένος από την επάρατη νόσο.

Διαβάστε επίσης

Ο εκλιπών υπηρετούσε ως Επιλοχίας Επαγγελματίας Οπλίτης , αποτελώντας για χρόνια παράδειγμα ήθους και επαγγελματισμού. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και τους φίλους του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πηγή: kranosgr.com