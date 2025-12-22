Έφοδος της Αστυνομίας σε διαμέρισμά: Εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό - Δείτε τι συνέβη

Λαμία: Μετά από αρκετές ώρες αγωνίας και ταλαιπωρίας η Αστυνομία έδωσε τέλος στην μεγάλη αναστάτωση που υπήρξε, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα είχε κλειστεί στο διαμέρισμα, ανοίγοντας το υγραέριο και ρίχνοντας πετρέλαιο στο πάτωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή Αστυνομικοί και Πυροσβέστες, οι οποίοι εκκένωσαν την πολυκατοικία προληπτικά, αφού ο άνδρας δεν ήταν συνεργάσιμος και φοβήθηκαν για το χειρότερο.

Τελικά στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έναν έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.

Στην επιχείρηση που κράτησε αρκετές ώρες συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης, του Τμήματος Τάξης Λαμίας και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας.

Μέσα στο διαμέρισμα, υπήρχε φιάλη υγραερίου, ενώ βρέθηκε και ένα άδειο μπιτόνι πετρελαίου, το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε ρίξει στο πάτωμα όλου του διαμερίσματος.

«Αν είχε βάλει φωτιά θα καιγόταν όλη η πολυκατοικία. Μπράβο στην αστυνομία για τον τρόπο που έδρασε. Κάποιοι αστυνομικοί κινδύνεψαν να σκαρφαλώσουν στην ταράτσα και στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου....», είπε στο LamiaReport ένοικος της πολυκατοικίας που έζησε από κοντά το όλο σκηνικό.

