Έφοδος Αστυνομικών σε κατάληψη - Συμμετείχε η Ε.Κ.Α.Μ.

Έφοδος της αστυνομίας στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, στον απόηχο της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο, από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Εντός του κτιρίου εντοπίστηκαν κάποια άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν μέσα, τα οποία και προσήχθησαν. Πρόκειται για τρεις άνδρες και δύο γυναίκες.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με διμοιρίες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, δυνάμεις ΟΠΚΕ ενώ επί ποδός βρίσκονται και δυνάμεις της ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο κτίριο του Ευαγγελισμού, ωστόσο κάνεις δεν μπορεί να πει με σιγουριά για πόσο χρονικό διάστημα θα η ΕΛ.ΑΣ. θα "κρατήσει" το κτίριο υπό τον έλεγχο της.

Ως προς τα πέντε άτομα, την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Ηρακλείου και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνει τα άτομα αυτά.

Να σημειωθεί ότι στο πάρκο Θεοτοκοπούλου έχει συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και της επιχείρησης που προηγήθηκε, ενώ φέρεται να πετάξαν και έναν πυροσβεστήρα.

