Ε.Δ.Ε. από την ΕΛ.ΑΣ. για τη κλούβα που πήγε να σπάσει το μπλόκο των αγροτών

Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η ΕΛ.ΑΣ για τον οδηγό κλούβας που πήγε να σπάσει το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Σε βίντεο που διέρρευσε φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός της κλούβας να κάνει αναστροφή και στη συνέχεια κινείται προς ένα τρακτέρ που βρίσκεται κάθετα στο οδόστρωμα.

Αγρότες απέφυγαν τυχόν ατύχημα και κινήθηκαν απειλητικά προς τη κλούβα, χτυπώντας το όχημα.

Τελικά ο οδηγός της κλούβας απομακρύνθηκε, ωστόσο η ΕΛΑΣ ζήτησε να διαλευκανθεί η υπόθεση και η κίνηση του οδηγού.

Πηγή: iefimerida.gr