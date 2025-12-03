Αστυνομικός παλεύει για την δικαίωση του - Τι δήλωσε ο ίδιος και ο δικηγόρος του

Αναβλήθηκε για 4η φορά η εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, της υπόθεσης του τροχαίου με κατηγορούμενο 40χρονο, για τον βαρύτατο τραυματισμό του Αρχιφύλακα Γεωργίου Σπετσωτάκη στο Ρέθυμνο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στις 15 Απριλίου 2023.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 4/3/2026, λόγω παρέλευσης ωραρίου κάτι που προκάλεσε την απογοήτευση του θύματος του τροχαίου και των οικείων του.

Διαβάστε επίσης

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο είχε συμβεί στην περιοχή του Κουμπε Ρεθύμνου όταν ο άτυχος αστυνομικός που κινούνταν με την μοτοσικλέτα του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθυμνου όπου θα αναλάμβανε υπηρεσία , συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου συνελήφθη.

Ο 47χρονος τότε αστυνομικός νοσηλεύτηκε βαρύτατα τραυματισμένος, αλλά δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να σωθεί το αριστερό πόδι του.

Ο 40χρονος σήμερα οδηγός του αυτοκινήτου κατηγορείται για :

1) επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας κατανάλωσης οινοπνεύματος που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη άλλου ( κακουργηματική πράξη), 2) εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών και 3) οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σήμερα, που συμπτωματικά είναι και η παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, ο Γιώργος Σπετσωτακης συγκλονίζει μιλώντας για το τροχαίο που άλλαξε όλη του την ζωή , ενώ ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Καραπισακης τονίζει ότι χρειάζονται πολλά για να αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά εξ αιτίας της οποίας συμβαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των τροχαίων.

Πηγή: flashnews.gr