Έβριζε τους αστυνομικούς και προσπάθησε να τους εμποδίσει να του πάρουν τις πινακίδες

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ ξημερώνοντας Τρίτη (7/10) στην περιοχή των Γαλανέικων Λαμίας, με μια παρέα Ρομά να διενεργεί με αυτοκίνητο επικίνδυνους ελιγμούς στο ύψος του Αγίου Αθανασίου.

Ειδοποιήθηκε το «100» που έθεσε σε ετοιμότητα τα πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, που δεν άργησαν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν στην παρακαμπτήρια οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όταν ζητήθηκε από τον 27χρονο οδηγό του να του γίνει έλεγχος μέθης, εκείνος προφασιζόταν ότι δεν μπορούσε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο προσπαθώντας προφανώς να αποφύγει τη μέτρηση. Ωστόσο δεν μπορούσε να τους κρύψει από τους αστυνομικούς ότι οδηγούσε χωρίς να έχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ακολούθως οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του αυτοκινήτου ως διοικητικό μέτρο της στέρησης διπλώματος, με τον νεαρό να τους βρίζει και να προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας και συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής, της εξύβρισης, αλλά και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς στη μέτρηση που του έγινε στο Τμήμα βρέθηκε στις δύο μετρήσεις με 0,63‰ και 0.66‰ στον εκπνεόμενο αέρα, αντίστοιχα!

Ο 27χρονος Ρομά οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας με συνήγορο υπεράσπισης το Δημήτριο Κρούπη. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών με 3ετη αναστολή για τις πράξεις της απειλής, εξύβρισης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.