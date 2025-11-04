Έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του επειδή κατέθεσε ως μάρτυρας σε περιστατικό που εμπλέκονται

Ένα ακόμη αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση της τοπικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 άνδρας κατήγγειλε στην Ασφάλεια, ότι τα ξημερώματα της Τρίτης (04.11.25) προκλήθηκαν φθορές στην οικία του έπειτα από έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού που είχαν τοποθετηθεί σε εξωτερικό σημείο.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας και αναζητούνται να συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, παράνομη βία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Πληροφορίες του tempo24 θέλουν την επίθεση στην οικία του θύματος να σχετίζεται με κατάθεσή του σε έτερο περιστατικό που εμπλέκονται οι τρεις κατηγορούμενοι.