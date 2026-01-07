Δυσαρέσκεια στις τάξεις των ένστολων - Ετοιμάζουν συγκέντρωση στα γραφεία της ΝΔ αύριο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) παρουσίασε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τις θέσεις του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου, ο οποίος χαρακτήρισε διατάξεις του νομοσχεδίου ως αντισυνταγματικές, με το σκεπτικό ότι ανατρέπουν βίαια και χωρίς μεταβατικό στάδιο την υπηρεσιακή εξέλιξη χιλιάδων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Σχολιάζοντας τη φράση του υπουργού άμυνας Νίκου Δένδια «καλή τύχη σε όσους πάνε στα δικαστήρια για την αντισυνταγματικότητα», κύκλοι των στρατιωτικών σήκωσαν το γάντι, απαντώντας με νόημα: «Καλή τύχη στις επόμενες εκλογές στους βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο». Η οργή των ενστόλων θα εκφραστεί και στο δρόμο. Αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, η ΠΟΜΕΝΣ προχωρά σε πανελλαδική κινητοποίηση από τις 18:00 έως τις 20:00. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν έξω από όλες τις Περιφέρειες και Αντιπεριφέρειες της χώρας, ενώ ειδική βαρύτητα δίνεται στην κινητοποίηση που οργανώνεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα στο κυβερνών κόμμα.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος, διευκρίνισε γιατί η απότομη αλλαγή του βαθμολογίου χωρίς μεταβατικές διατάξεις παραβιάζει το σύνταγμα, πλήττοντας την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. «Ποιος είναι ο λόγος δημοσίου συμφέροντος, που γι’ αυτό το νέο σχήμα των Ενόπλων Δυνάμεων που συζητάμε σήμερα… πρέπει να ισχύσει από αύριο; Πρέπει να ισχύσει από αύριο, χωρίς μία βελούδινη μετάβαση με μεταβατικές διατάξεις;» αναρωτήθηκε ο κ. Αλιβιζάτος. Απαντώντας στο επιχείρημα ότι οι στρατιωτικοί δεν χάνουν τον τρέχοντα βαθμό τους, ο καθηγητής ήταν σαφής: «Δεν θα χάσουν το βαθμό τους… εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ακόμα πιο ακραία αντισυνταγματικό να ξηλώσουμε και τα γαλόνια. Μου θίγεις μία προσδοκία μου. Μία εύλογη προσδοκία μου να καθορίσω το μέλλον μου και το μέλλον των παιδιών μου. Οι υπαξιωματικοί που επέλεξαν το συγκεκριμένο κλάδο σε ηλικία 18 ετών, είχαν μία προσδοκία να εξελιχθούν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης, κατήγγειλε τον αποκλεισμό των θεσμικών εκπροσώπων από τον διάλογο και την απαξίωση των στελεχών. «Σήμερα, μία ημέρα πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου… βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να διατρανώσουμε τη δυσαρέσκειά μας, την αντίθεσή μας σε διατάξεις οι οποίες πλήττουν το βαθμολόγιο των εν ενεργεία στρατιωτικών, θίγοντας την υπηρεσιακή μας πορεία και προοπτική», δήλωσε ο κ. Κολλύρης. Επίσης τόνισε ότι «σύμμαχός μας σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι ο συνταγματολόγος ο κύριος Αλιβιζάτος» και προειδοποίησε πως «σήμερα η φωνή των εν ενεργεία στρατιωτικών ακούγεται δυνατά… και αύριο στην Ολομέλεια η φωνή μας θα ακουστεί εξίσου δυνατά».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΠΟΜΕΝΣ επισημαίνει ότι «το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας στη σημερινή του μορφή, επιτίθεται ευθέως στη βαθμολογική σταδιοδρομία των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Με ρυθμίσεις που ανατρέπουν θεμελιωμένα δικαιώματα και ακυρώνουν χρόνια προσφοράς, επιχειρείται η υποβάθμιση της υπηρεσιακής μας πορείας χωρίς διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εν ενεργεία στρατιωτικών. Ως ΠΟΜΕΝΣ δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τετελεσμένα» σημειώνουν και προσθέτουν:

«Η βαθμολογική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών δεν είναι προνόμιο ούτε χάρη – είναι δικαίωμα και δεν παραχωρείται χωρίς θεσμική ανάδειξη και σοβαρή διεκδίκηση, ακόμα και αν η δικαστική οδός δείχνει μονόδρομος… Απέναντι σε ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα γεννούν αδικία και διατάραξη της επαγγελματικής προοπτικής, η Ομοσπονδία μας αναλαμβάνοντας την πρώτη θεσμική πρωτοβουλία της νέας χρονιάς πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, παίρνει ξεκάθαρα θέση»

Πηγή: newsbeast.gr